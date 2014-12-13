Hikmet Karaman yarın imzalıyor

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman getirildi.

Çaykur Rizepor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, Mehmet Özdilek ile yolların ayrılmasının ardından görüştükleri Hikmet Karaman ile her konuda prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı. Ferah, "Hocamız Hikmet Karaman için Pazar günü Rize'de imza töreni düzenleyeceğiz. İmza töreninin ardından görevine başlayacak. Daha öncede iki kez kulübümüzde görev alan Karaman'a başarılar diliyoruz" dedi.

3'ÜNCÜ KARAMAN DÖNEMİ

Çaykur Rizespor'da 1998-1999 sezondan görev alan ve Play-Off finalini kaybeden Karaman, yeşil mavili takıma 2002-2003 sezonundan yeniden dönmüş ve Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e taşımıştı. Karaman, ligde 19. hafta sonunda alınan kötü sonuçların ardından istifa etmişti.