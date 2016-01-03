Hikmet Karaman: 'Yöneticilerimize büyük görevler düşüyor'

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Çaykur Rizespor'da, Teknik Direktör Hikmet Karaman, bugünkü antrenmanda İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da gündemine aldığı teknik direktör değişikliklerini değerlendiren Karaman, düşüncelerin yetkililerce kanun haline getirilmesi ve uygulanması gerektiğini dile getirdi.

"YÖNETİCİLERİMİZE ÇOK BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Tecrübeli teknik adam, sezonun ilk yarısında yaşanan ve özellikle Gençlerbirliği ile gündeme gelen teknik direktör değişiklikleri ile ilgili soruya, "Eğer bir hak varsa herkese eşit bir şekilde dağılmalı. Dolayısıyla hem kulüpleri hem oyuncuları hem teknik adamları hem de Türk futbolunu korumak gerekir. Bunun için de yetkililer, bu işten sorumlu kişiler vardır. Biz de o kişilerden birer parçayız. Biz ancak düşüncelerimizi ifade ediyoruz ama bunların somutlaşıp birer kanun haline gelip uygulanması gerekiyor. Bunun için de yöneticilerimize çok büyük görevler düşüyor" cevabını verdi.

"KUPALARA OYNAYAN BİR RİZESPOR ORTAYA ÇIKARMA PEŞİNDEYİZ"

İlk devreyi geçen iki sezona göre farklı bir yerde bitirdiklerini belirten Karaman, "Düşme potasının uzağındayız ama bizim için yeterli değil. Daha ligin bitiminde 17 hafta var. İkinci yarıya başlamadan gerekli yerlere de transferlerimizi yapıp tehlike bölgesine girmeden ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte iyi bir kulüp olma, Süper Lig'in kalıcı takımı, kupalara oynayan bir Rizespor ortaya çıkarma peşindeyiz" diye konuştu.

"İKİ POZİSYON İÇİN ARAMIZA KATILMASI GEREKEN OYUNCULAR VAR"

Karaman, ikinci yarıda kendilerini yoğun bir programın beklediğini vurgulayarak, "Kupa maçları da var. Araya lig girecek, bununla birlikte seyahatler artacak. Bu yoğun program içerisinde oyuncuların dinlenme süresi çok azdı. Bunu iyi kullanıp hem kupa hem de ligde hazır bir takım haline gelmemiz lazım. Asya'ya, Afrika'ya giden oyuncular, yılbaşını geçiren oyuncu grubu var. Bunların performans ve form durumlarını da dikkatli bir şekilde ayarlamak durumundayız. Artı iki pozisyon için aramıza mutlak suretle katılması gereken oyuncular var. Hazır duruma gelmeye bakacağız" ifadelerini kullandı.

Hikmet Karaman, devre arası transfer çalışmaları ile ilgili sorulara ise cevap vermekten kaçındı.