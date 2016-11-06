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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Hikmet Karaman: 'Yukarı tutunma fırsatını kaçırdık'
06.11.2016 - 16:33 | | AA

Hikmet Karaman: 'Yukarı tutunma fırsatını kaçırdık'

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Adanaspor ile 2-2 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hikmet Karaman, "Bizim için yukarı tutunma maçıydı, bunu kaçırdık." dedi.

Hikmet Karaman: 'Yukarı tutunma fırsatını kaçırdık'
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Karaman, düzenlenen basın toplantısında, maçın genelinde iyi oynayamadıklarını söyledi.

İlk yarıda beklentileri karşılayamadıklarını belirten Karaman, "Mağlup duruma düştük. Beraberlik golünü devreye girerken yakaladık, moral açısından çok iyi bir anda geldi." diye konuştu.

İkinci yarıya iyi başladıklarını kaydeden Hikmet Karaman, "İkinci yarı iki direkten dönen topumuz ve baskımız var. Belki goller önce gelse son 5 dakikaya rahat girebilirdik. 2-1'i bulduğumuz anda Oboabona'nın başına darbe alması ve oyundan çıkmak istemesi, 3-4 dakika bocalamamız... Oyuncuların bireysel inisiyatif alması gereken yerde istediğimizi yapamadık. İkinci golde rakipten daha kontrollüyüz ama hata yaptık. Son 5 dakikada 2-1 öndeyken takım defansını iyi yapmalıydık. Bugün onu yaşadık." ifadelerini kullandı.

Adanaspor'un farklı bir takım olduğuna dikkati çeken Karaman, "Bu karşılaşmanın zorluğunu biliyorduk ve hedef maçımızdı. Bizim için yukarı tutunma maçıydı, bunu kaçırdık. Önümüzdeki haftalarda dışarıda oynayacağımız maçlarda alacağımız galibiyetler bizi yukarı sıçrama noktasına yeniden getirecektir. Bunu başarmak zorundayız." şeklinde görüşlerini aktardı.

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