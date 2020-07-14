Hikmet Karaman: YÃ¼zde yÃ¼z net pozisyona giren biziz

SÃ¼per Lig'in 32. haftasÄ±nda konuk ettiÄŸi BeÅŸiktaÅŸ'a 1-0 yenilen BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Hikmet Karaman, morallerini en Ã¼st seviyede tutup son iki maÃ§ta kendilerini ligde bÄ±rakacak sonuÃ§larÄ± alacaklarÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Karaman, maÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, penaltÄ± golÃ¼yle maÄŸlup olmalarÄ±nÄ±n son derece Ã¼zÃ¼ntÃ¼ verici olduÄŸunu ifade etti.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda iki net pozisyona girdiklerini aktaran Karaman, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Belki topa hakim olan takÄ±m BeÅŸiktaÅŸ ama yÃ¼zde yÃ¼z net pozisyona giren biziz. Ä°kinci yarÄ±ya bakÄ±yorsun savunan BeÅŸiktaÅŸ ama biz bir tÃ¼rlÃ¼ gol yollarÄ±nda o istediÄŸimiz altÄ±n vuruÅŸu yapamadÄ±k. ArtÄ±k kalan son 2 maÃ§, final maÃ§Ä±. MaÃ§la ilgili fazla da uzun boylu konuÅŸmaya gerek yok. DÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerimizi yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k, pozisyon da bulduk, penaltÄ± golÃ¼yle boyun eÄŸdik. Åžimdi moralimizi en Ã¼st seviyede tutup son 2 maÃ§ta bizi ligde bÄ±rakacak skorlarÄ± alÄ±p, yolumuza devam edeceÄŸiz."

AyrÄ±lmaz Ä°kili: GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l ve Caner Erkin