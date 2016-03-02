Hikmet Karaman'a 5 yıllık teklif!

Türkiye Kupası'nda daha önce 3 kez çıktıkları yarı finale yükselmekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden ve finale uzanmak istediklerini belirten Kalkavan, sakatlıklar nedeniyle eksik kadroya rağmen lig ve kupada önemli mesafe aldıklarını söyledi. Kalkavan, "Kupa yarı final maçında benim tercihim Galatasaray. Büyük takımlarla oynamak her zaman keyif verir. Kupa maçlarında çok fazla gelir olmadığı için tur primi biraz düşük kaldı. Futbolcularımıza ve teknik kadromuza kişi başı 20'şer bin lira prim belirledik. Daha çok vermek isterdik ama mali kriterlere takıldık" dedi.

KARAMAN'A 5 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİSİ

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Hikmet Karaman ile 5 yıllık sözleşme yenilemek istediklerini açıklayan Kalkavan, "Hikmet hocaya benim 5 yıllık sözleşme önerim var. Kendisi bana, 'Başkan, ne dersen o' dedi. Kâğıda yansıması önemli değil. Benim ona 5 yıllık önerim var. Yönetim Kurulu bana bu yetkiyi verdi. Dediğim gibi kağıt üzerinde sözleşmeler önemli değil. Önemli olan gönül bağı ve hocamızla bu bağ çok iyi örtüştü. Böyle mütevazı bir kadro ve en büyük silahı olan Kweuke'yi kaybeden bir teknik adam bu zor günlerde takımı nerelere getirdi. Hikmet hoca bu yöreye uygun, hırslı bir insan. Kendisinden memnunuz ve 5 yıllık sözleşme önerim var" ifadelerini kullandı.