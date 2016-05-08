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08.05.2016 - 16:29 | | Skorer

Hikmet Karaman'a iki şok birden

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonsphor ile deplasmanda karışalaşan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hikmet Karaman iki şok birden yaşadı.

Hikmet Karaman'a iki şok birden
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Ligde düşme korkusu yaşamamak için Trabzon deplasmanında galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Çaykur Rizespor, sahadan 6-0'lık tarihi hezimetle ayrıldı.

Arda arda gelen gollerle büyük üzüntü yaşayan tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman az sayıdaki Çaykur Rizespor taraftarının 'Karaman istifa' tezahüratları ile ikinci kez büyük şok yaşadı.

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