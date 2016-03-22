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22.03.2016 - 17:24 |

Hikmet Karaman'dan Deniz Kadah açıklaması

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğundan bahsedilen Deniz Kadah için Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman önemli bir açıklama yaptı.

Hikmet Karaman'dan Deniz Kadah açıklaması
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Karaman, ''Deniz'in büyük takımlarla anılması benim için hiç de şaşırtıcı değil. Potansiyeli yüksek olan bir oyuncu. Kendini çok geliştirdi. Biz de oyuncuların bireysel gelişimleri de çok önemli. Almanya'da yetişti. Altyapısı çok güçlü. Transferinin söz konusu olması normal; çünkü sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Karakteri mükemmel, verdiğiniz her görevi harfiyen yapar. Transfer konusu somutlaşırsa, eminim bu konuyu gelip benimle konuşur'' dedi.

Alman pasaportu da bulunan, 30 yaşındaki golcü oyuncu her iki ayağını da kullanıyor.

Deniz Kadah'ın Çaykur Rizespor'la olan sözleşmesi Haziran'da sona eriyor. (Radyospor

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