Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Hikmet Karaman'dan Fenerbahçe uyarısı
22.01.2016 - 17:42 |

Hikmet Karaman'dan Fenerbahçe uyarısı

Çaykur Rizespor, hafta sonunda oynanacak olan karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil mavili futbolculara hızlı oynamaları konusunda uyarılarda bulunan teknik direktör Hikmet Karaman, "Rakip Fenerbahçe. Çok hızlı olacaksınız" dedi.

Hikmet Karaman'dan Fenerbahçe uyarısı
ABONE OL

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde hazırlıkları sürdüren Çaykur Rizespor'da hafif sakatlığı bulunan Kweuke antrenmana çıkmadı, tecrübeli oyuncu salonda fizyoterapist eşliğinde çalışma yaptı. Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından teknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde taktik çalışması gerçekleştirdi.

Oyuncularına gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptıran Karaman, "Fenerbahçe ile oynayacağız. Daha hızlı pas atacaksınız, çok hızlı olacaksınız" diyerek uyarıda bulundu.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı son antrenmanın ardından Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gidecek. Yeşil mavililerde kart cezalısı olan Cedrıc Makiadi karoda yer almıyor. Hafif sakatlığı bulunan Kweuke ise kadroda olacak.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
      Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Sıradaki Haber