Hikmet Karaman'dan Fenerbahçe uyarısı

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde hazırlıkları sürdüren Çaykur Rizespor'da hafif sakatlığı bulunan Kweuke antrenmana çıkmadı, tecrübeli oyuncu salonda fizyoterapist eşliğinde çalışma yaptı. Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından teknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde taktik çalışması gerçekleştirdi.

Oyuncularına gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptıran Karaman, "Fenerbahçe ile oynayacağız. Daha hızlı pas atacaksınız, çok hızlı olacaksınız" diyerek uyarıda bulundu.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı son antrenmanın ardından Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gidecek. Yeşil mavililerde kart cezalısı olan Cedrıc Makiadi karoda yer almıyor. Hafif sakatlığı bulunan Kweuke ise kadroda olacak.