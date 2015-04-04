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04.04.2015 - 10:05 |

Hikmet Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçe'ye kupada 4-1 yenildikleri maçı hatırlatarak rakibine gözdağı verdi.

Hikmet Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, zorlu Fenerbahçe maçı öncesinde iddialı konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, şampiyonluk yarışındaki rakiplerine adeta gözdağı verdi.

Fenerbahçe’nin çok kaliteli bir takım olduğunu söyleyen Hikmet Karaman, “Ancak onlar da şunu bilmeli ki kupa maçında rahat bir şekilde yendikleri Rizespor’un üzerinden çok sular aktı. Karşılarında bambaşka bir takım bulacaklar. Son haftalarda bütün oyuncularımızın performanslarında gözle görülür şekilde net bir artış var. Bu durumu sonuçlara yansıtmayı da başardık. Fenerbahçe maçında da bu düşündüklerimizi ispatlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Moralli döndüler’

Milli arada daha fazla çalışma imkanı bulduklarına dikkat çeken başarılı çalıştırıcı, “Ülkelerinin milli takımlarına giden oyuncularımız da moralli döndüler. Özellikle Viera ve Lafferty’nin formları beni çok mutlu etti” diye konuştu. Karaman son olarak taraftarlara seslenerek zorlu mücadelede destek istedi.

Sınırdakilere uyarı

Çaykur Rizespor’da Hikmet Karaman, sadece Fenerbahçe maçını değil önümüzdeki haftaları da düşünüyor. Ev sahibi ekipte bu mücadele öncesinde Giray Kaçar, Kıvanç Karakaş, Filip Holosko, Eren Albayrak ve Godfrey Oboabona ceza sınırında bulunuyor.

Önümüzdeki hafta Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Mavi-Yeşilliler’de Hikmet Karaman, bu oyuncularla bir görüşme yaptı. Karaman, “Fenerbahçe maçında kart konusunda dikkatli olun. Gereksiz kart görerek, takımı yalnız bırakmayın” sözleriyle ceza sınırındaki öğrencilerini uyardı.

(Fanatik)

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