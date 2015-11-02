Hikmet Karaman'dan futbolcularına uyarı!

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, savunma oyuncularını Sarı-kırmızılı takımın etkili şut atan oyuncularına karşı özel olarak çalıştırdı.

Mehmet Cengiz Tesislerinde Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'da sakatlığı nedeniyle yurt dışında tedavi gören Sylvestre'nin dışında tüm futbolcular hazır bulundu. Teknik direktör Hikmet Karaman antrenman öncesi sahada futbolcuları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Oyuncularına Galatasaray maçının önemini anlatan tecrübeli çalıştırıcı, rakiplerini yenecek güçte olduklarını belirterek oyuncularının buna inanmasını istedi. Antrenör Roland Koch'un yaptırdığı kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra taktik ağırlıklı çalışma ile devam etti.

SAVUNMAYA 3 OYUNCU İÇİN ŞUT UYARISI

Teknik direktör Hikmet Karaman, savunma oyuncuları ile özel olarak ilgilendi. Galatasaray'ın etkili şut atan oyuncuları Wesley Sneijder, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'a karşı bu maça özel taktik veren Karaman, bu oyuncuların kaleye yönelerek şut atmalarına izin verilmemesini istedi. Savunma oyuncularını birebir şut atmaya yönelen oyunculara karşı çalıştıran Karaman alacakları önlemleri anlattı. Antrenman daha dar alanda pas ve taktik ağırlıklı top çalışması ile sona erdi.