Hikmet Karaman'dan İlker Meral'e tepki

Karaman, 3-0 mağlup oldukları Mersin İdmanyurdu maçını yöneten hekem İlker Meral’in aldığı hatalı kararların maça etki ettiğini savunarak, "15 yıldır hakemlik yapıp aynı hatalar yapılır mı? Hakem hata yaptı diyelim. Sonrasında lehimize iki penaltı pozisyonu verilmedi. Yayıncı kuruluşun kale arkası çekimlerine bir baksınlar. Orhan’a 'kendini yere attı' diye sarı kart verildi. Ben de ilk önce öyle zannettim ama tekrar izleyince Wederson’un Orhan’ı ittiği ortada. Sarı kartı olsa ikinci sarı karttan kırmızı kart görecek ve haftaya kadroda olmayacak. İlker Meral bu maçın kasetini alacak, güzelce inceleyecek. Bundan sonra aynı hataları yapmamaya çalışacak. Ben de hata yapıyorum ve hatalarımı düzeltmeye çalışıyorum. 15 yıldır hakemlik yapıp aynı hatalar yapılır mı? Hata yapıyorlar dinlendirme cezası alıyorlar, bu olmaz. Dinlen bir daha gel. Biz hata yaptığımızda yönetimler bize ‘seninle yollarımızı ayırıyoruz’ diyor. Bir futbolcum sürekli hata yaparsa onu oynatmam. 10-15 yıldır düdük çalan hakemler her yıl 3-4 kez dinlendiriliyorsa bu olmaz" dedi.

"Yeni hakemler gelsin. Futbol kokusu olanlara baksınlar" diyen Karaman, "Onlar birkaç hata yapınca birkaç yıl sonra iyi hakem olurlar. Olmuyorsa bir başkaları arkadan gelsin. Hakem maç içerisinde sonuca etki eden faktör oldu. Şimdiye kadar da hakem hataları yaşadık ama konuşmadık. Fakat bazı hakemlerin geçmişindeki hataları bildiğim için hatalarını görünce konuşacağım. Sürekli hata yapan hakemi dinlendir diye bir şey olmaz. Buna dikkat edilmesi lazım” şeklinde konuştu.