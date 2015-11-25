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25.11.2015 - 18:06 |

Hikmet Karaman'dan Sylvestre'ye özel ilgi

Çaykur Rizespor'da Hikmet Karaman, ameliyatın ardından takıma dönen futbolcusuyla bir süre sohbet etti.

Hikmet Karaman'dan Sylvestre'ye özel ilgi
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında, 27 Kasım Cuma günü sahasında Torku Konyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Maçın oynanacağı Çaykur Didi Stadyumu'nda, teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmana, sakatlığı bulunan Eren Albayrak, Viera ve Dhurgham İsmail katılmadı. Bu futbolcuların takımdan ayrı salonda çalıştığı kaydedildi.

Antrenmanda yeşil-mavili futbolcular ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

İdman, ilk 15 dakikalık bölümün ardından basına kapalı devam etti. Karaman, idmanda, ameliyatının ardından takımla çalışmalara başlayan Sylvestre ile bir süre sohbet etti.

Karadeniz temsilcisi, Torku Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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