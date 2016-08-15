Hikmet Karaman'dan transfer müjdesi!

Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, demokrasi şehitleri için oynanan turnuvada sakatlandığını belirterek, işinin başında olduğunu, 2-3 hafta sonra saha içerisinde daha sağlıklı şekilde görev alacağını kaydetti.

Transferde biraz geç kalındığına dikkati çeken Karaman, "Atiker Konyaspor maçına kadar mutlaka iki oyuncu alacağız. Bu futbolcular da takımlarıyla idmana çıkan hazır oyuncu grubu olacak. Geç kaldık, doğru ama yetki alınca kolay para harcayamıyoruz. Bugün görüştüğümüz oyuncular var. Yöneticilerimiz bu anlamda daha net bilgileri verecek ama maç öncesi iki oyuncutransfer edeceğiz. Toplamda beş oyuncu almayı planlıyoruz." dedi.

Emrah Başsan ile ilgilendiklerinin doğru olduğunu ifade eden Karaman, çalışmaların devam ettiğini, transferlerin bitmeden konuşulmasının kulübe ve oyuncuya katkı sağlamayacağını belirtti.

Karaman, Itandje'nin takımda düşünülmediğini, bunun için kaleci arayışları olduğunu da vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Alperen Uysal'ı takımın üçüncü kalecisi olarak aldık. Bir kaleci arayışımız daha devam ediyor. Takıma mutlaka bir kaleci daha transfer edeceğiz. Öte yandan geleceğe yönelik genç oyuncular aldık ama bazı arkadaşları gönderdik. Genç oyuncunun sakatlık sorunu olmamalı. Iraklı Ali Hisny'nin takıma katkı sağlayamayacağını düşündük ve geri gönderdik. Bizden ayrılan başka arkadaşlar da oldu. Ligi kaldıracak oyuncu grubu ile yola devam etmeliyiz. Biz çocuk esirgeme kurumu değiliz. Kendi oyuncularımız var, geliştireceğiz. Altyapıdan gelen oyuncuların yanı sıra Recep Niyaz gibi oyuncular var. Bu sezon içerisinde bizimle birlikte olacak."

Çalışmalar devam ediyor

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Sol aşil tendonundan ameliyat olan Karaman, idmana koltuk değnekleriyle çıkarak bir süre çalışmayı takip etti. Karaman, daha sonra koltuk değnekleriyle idman sahasına girerek çalışmayı bizzat yönetti. Karaman'ın oyuncuları sık sık uyarması dikkati çekti.

Yaklaşık, 1,5 saat süren antrenman, kondisyon ağırlıklı çalışmayla tamamlandı. Kweuke takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Alperen takıma katıldı

Yeşil-mavili ekiple anlaşma sağlayan Galatasaraylı kaleci Alperen Uysal, Rize'ye gelerek takıma katıldı. Çalışmada yer alan genç kalecinin yeni kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Alperen, geçen sezon Gaziantespor'da kiralık olarak görev yapmış, biri Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplamda 450 dakika sahada kalmıştı.

Öte yandan, Karadeniz ekibi Heracles'in Fas asıllı orta saha oyuncusu Ilias Bel Hassani'yi transfer görüşmesi için İstanbul'a getirdi. Hassani ile kulüp başkanı Metin Kalkavan'ın özel olarak görüşeceği, bu futbolcunun anlaşma sağlanması halinde akşam saatlerinde Rize'ye gelerek tesisleri gezeceği öğrenildi.