Hikmet Karaman'ın geleceği Gaziantepspor maçına bağlı!

İKİNCİ YARIDA HAYAL KIRIKLIĞI

Ligin ilk yarısına hızlı başlayan Çaykur Rizespor, ikinci yarıda ise hayal kırıklığı yaşattı. İlk yarıyı 24 puanla 8'inci sırada tamamlayan yeşil mavililer, ikinci yarıda sadece 2 galibiyet ve 4 beraberlikle 10 puan toplayabildi. 34 puanla düşme hattının üzerinde en yakın rakibi Eskişehirspor'un 4 puan önünde yer alan Çaykur Rizespor, kalan 2 haftada puan avantajını korumayı hedefliyor.

ÖNEMLİ OYUNCULARI SAKATLANDI

Çaykur Rizespor'un yaşadığı puan kayıplarına önemli oyuncularının sakatlığı etken oldu. Ligde 18 maçta 10 gol atan Leonard Kweuke, 7 asist yapan Eren Albayrak ile Robin Yalçın'ın sezonu kapatması, sakatlıkları nedeniyle bir süre kadroda yer almayan Sercan ve Makiadi'nin yokluğu ile kart cezalısı oyuncuların eksikliği teknik direktör Hikmet Karaman'ı kadro kurmakta zorladı.

GÖZLER GAZİANTEPSPOR MAÇINDA

Son haftada Trabzonspor'a farklı skorla mağlup olan ve zor günler geçiren Çaykur Rizespor'da tüm gözler Gaziantespor maçına çevrildi. Üst üste yaşadığı puan kayıpları sonrasında küme düşme potasına yaklaşan yeşil mavililer, Gaziantepspor maçını kazanması halinde ligde kalmayı garantiliyor. Çaykur Rizespor, sezona bedel maç gözüyle baktığı karşılaşmada mutlak 3 puan hedefliyor.

YÖNETİM KARAMAN'LA MASAYA OTURACAK

Çaykur Rizespor'un Gaziantepspor karşısında alacağı sonuç teknik heyetin de kaderini belirleyecek. Ligde 4-3 kazanılan Galatasaray maçı sonrası Hikmet Karaman'a 5 yıl daha sözleşme öneren yönetim, alınan kötü sonuçların ardından sessizliğini korumuştu. Gaziantespor maçının kazanılması halinde ligde kalmayı garantileyecek olan Çaykur Rizespor'da yönetim teknik heyetle masaya oturacak. Yeşil mavili yönetim, takımın ligde kalması halinde büyük olasılıkla yine Hikmet Karaman'la yola devam edecek.