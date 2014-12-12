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12.12.2014 - 13:15 |

Hikmet Karaman'ın hedefi ilk 5!

Transfer Komitesi Başkanı Koray Deniz dün İstanbul'da görüştüğü Karaman'ı ikna etti. Deneyimli hoca, "İlk 5 içinde olacak bir takım kuracağım" diye konuştu

Hikmet Karaman'ın hedefi ilk 5!
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu ile Teknik Direktör Hikmet Karaman arasındaki görüşmenin olumlu sonuçlandığı öğrenildi. Mehmet Özdilek'in istifasının ardından Transfer Komitesi Başkanı Koray Deniz, teknik direktör Karaman ile İstanbul'da buluştu. UZUN süren görüşmelerde iki tarafın karşılıklı şartları, ücret ve devre arası transfer çalışmalarının ele alındığı, takımın son durumu ile ilgili fikir alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Hedef ilk 5 olacak
Toplantı sonunda prensipte el sıkışıldı ve yönetimi son kararı beklenmeye başlandı. Karaman, uzun vadeli çalışmak istediğini ve hedeflerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti: sezon Ligi olabi lecek en iyi yerde bitirip gelecek sezon ilk 5 sıra içinde yer alacak bir Çaykur Rizespor için çalışacağım" diye konuştu. Karaman, resmi imza için Çaykur Rizespor yönetiminin son kararını beklediğini, Rizespor taraftarını ve camiasını çok iyi tanıdığını sözlerine ekledi

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