Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Hikmet Karaman'ın Kweuke sevinci!
29.01.2015 - 15:21 | | DHA

Hikmet Karaman'ın Kweuke sevinci!

Çaykur Rizespor'da forvet oyuncusu sorunu bir nebze de olsa azaldı. Forvetin gözde oyuncusu Leonard Kweuke'nin, Asya Kupası’nda mücadele eden takımı Kamerun' un elenmesi nedeniyle dönüşe geçmesi teknik direktör Hikmet Karaman'ı da sevindirdi.

Hikmet Karaman'ın Kweuke sevinci!
ABONE OL

Asya Kupası’na giden Viera, Ali Adnan ve Kweuke’nin yokluğu Çaykur Rizespor'a devre arası kampında sıkıntılı günler yaşattı. Kamerun milli takımında mücadele eden Kweuke ile Fildişi Sahili ekibinde mücadele eden Viera’nın takımlarının karşılaşması sonrasında yeşil mavililer, Kamerun'un elenmesinin ardından forvetin önemli silahı Kweuke'nin dönüşü haberiyle nefes aldı.

FERAH: LİGE DÖNDÜK

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, Ziraat Türkiye Kupasında grubu lider olarak tamamlamayı garantilediklerini hatırlattı ve artık lige odaklandıklarını söyledi. Ferah, "Ligde hedefimiz üst sıralara yükselmek. Bunun için önümüzde zorlu Gençlerbirliği maçı var. Bu maçta tek hedefimiz galibiyet olacak. Alacağımız galibiyetle ligde çıkış yakalamak istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor’da sakatlığı bulunan Murat ile kart cezalısı olan Orhan dışında eksik oyuncu yok.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
      Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Sıradaki Haber