Hikmet Karaman'ın Kweuke sevinci!

Asya Kupası’na giden Viera, Ali Adnan ve Kweuke’nin yokluğu Çaykur Rizespor'a devre arası kampında sıkıntılı günler yaşattı. Kamerun milli takımında mücadele eden Kweuke ile Fildişi Sahili ekibinde mücadele eden Viera’nın takımlarının karşılaşması sonrasında yeşil mavililer, Kamerun'un elenmesinin ardından forvetin önemli silahı Kweuke'nin dönüşü haberiyle nefes aldı.

FERAH: LİGE DÖNDÜK

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, Ziraat Türkiye Kupasında grubu lider olarak tamamlamayı garantilediklerini hatırlattı ve artık lige odaklandıklarını söyledi. Ferah, "Ligde hedefimiz üst sıralara yükselmek. Bunun için önümüzde zorlu Gençlerbirliği maçı var. Bu maçta tek hedefimiz galibiyet olacak. Alacağımız galibiyetle ligde çıkış yakalamak istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor’da sakatlığı bulunan Murat ile kart cezalısı olan Orhan dışında eksik oyuncu yok.