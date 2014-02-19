Hilbert hayal kırıklığı yaşadı

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'in Alman oyuncusu Roberto Hilbert, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e (PSG) sahalarında 4-0 kaybettikleri maçın hayal kırıklığını yaşadığını söyledi.

UEFA'ya konuşan Alman oyuncu, Şampiyonlar Ligi çeyrek finale kalma ilk tur karşılaşmasında sahalarında PSG'ye 4-0 kaybettikleri maçı değerlendirdi. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman oyuncu, geçen sezon ligde Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için takım olarak yoğun çaba sarf ettiklerini hatırlatarak, "Doğrusu bu maç, benim için büyük hayal kırıklığı oldu. PSG gibi bir takım karşısında bu denli basit hatalar yaparsanız size acımazlar" ifadesini kullandı.

Maçta çok zayıf kaldıklarını belirten Hilbert, "Gerçeği söylemek gerekirse PSG, bize karşı tüm kapasitesiyle oynamadı bile. Artık ikinci maç için Paris'e gideceğiz ve kendimizi kanıtlamaya çalışacağız. Fazla bir seçeneğimiz yok" şeklinde konuştu.

Leverkusen'in milli savunma oyuncusu Ömer Toprak ise maçın en kritik anlarının ilk yarıda yaşandığını belirterek, "Korkak oynadık ve bunun nedenini bilmiyorum bile. Çok kötü bir ilk yarı geçirdik" dedi.

Takım olarak hiçbir ikili mücadeleyi kazanamadıklarını ve rakibe çok fazla pozisyon şansı tanıdıklarını kaydeden Ömer Toprak, "İkinci yarı biraz toparlansak da bu durum çok fazla bir şey değiştirmedi ve bizde çok hayal kırıklığı yaratan bir gece yaşadık" değerlendirmesinde bulundu.

PSG ile Bayer Leverkusen arasındaki rövanş karşılaması, Parc des Princes Stadı'nda 12 Mart'ta yapılacak.