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HaberlerFutbol Haberleri Hilmi Bozok: "Altay’da gururumuz olacak gençler yetiştiriyoruz"
18.08.2020 - 20:46 |

Hilmi Bozok: "Altay’da gururumuz olacak gençler yetiştiriyoruz"

Fransa’nın Lyon takımına yaptığı transferle dikkatleri üzerine çeken Cenk Özkacar siyah-beyazlı camianın gururu olurken, Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, Altay’ın güçlü altyapısı ile yakın gelecekte eski yetiştirici kimliğine kavuşacağını söyledi.

Hilmi Bozok: "Altay’da gururumuz olacak gençler yetiştiriyoruz"
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Mesut Aydın Kale - Skorer

Geçtiğimiz sezon altyapısından yetiştiği Altay’da A takım kadrosuna giren ve sergilediği performans sonrası Lyon’a transfer olan Cenk Özkaçar Fransız ekibiyle sözleşme imzalarken, siyah-beyazlı kulüp geçmişteki yetiştirici kulüp kimliğine dönüşünün sinyallerini verdi.

Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, Altay’ın son 4 sezondur sürdürdüğü altyapı hamleleri ve Akademi liglerinde elde ettikleri iyi sonuçların ışığında nice yetenekli futbolcuyu kadrolarına katacaklarına inandığını bildirdi.

Sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren siyah-beyazlı ekipte genç futbolcuların hırsları tam not alırken Cenk Özkacar’ın Lyon’a transferini değerlendiren Bozok; ‘‘Cenk, hem ailesinin hem de Büyük Altay’ın gururu oldu. Vahap Özaltay’dan 88 yıl sonra genç yaşta Altay arması ve Türkiye’yi Fransa da temsil etme onurunu taşıyan Cenk bizleri de tarifsiz bir gururun sahibi yaptı. Çalışkanlıkları ve disiplinleriyle bizleri utandırmayan birçok gencimizi zamanı geldiğinde kulübümüze kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Hilmi Bozok: Altay’da gururumuz olacak gençler yetiştiriyoruz

BÜYÜK ALTAY BİR FUTBOLCU FABRİKASIDIR
Türkiye çapında 83 merkezde 12.000’in üstünde öğrenciye futbol eğitimi ve Altay kültürünü verdiklerini kaydeden Bozok; ‘‘Kulüp Başkanımız Sayın Özgür Ekmekçioğlu göreve geldiği günden bu yana altyapıya özel bir önem vermekte. Kısa sürede Türkiye’nin konuştuğu bir yapılanma meydana getirdik. Cenk gibi birçok gencimiz yakın gelecekte gururumuz olacak. Spor kamuoyu, Türk futboluna nice büyük yetenek armağan eden Büyük Altay’ı geçmişte olduğu gibi yakın gelecekte de bir futbolcu fabrikası olarak kabul edecek. Süper Lig yolunda verdiğimiz mücadelede elde etmek istediğimiz şampiyonluğun daha büyük başarıların temeli olması için altyapımızı her zaman ön planda tutmamız gerekliliği ile hareket ediyoruz.’’ dedi.

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