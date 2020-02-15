Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Hilmi Ok anısına saygı duruşu yapılacak
15.02.2020 - 15:26 | | DHA

Hilmi Ok anısına saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA kokartlı eski hakem ve Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Hilmi Ok'un vefatı nedeniyle 15-17 Şubat arasında oynanacak tüm profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Hilmi Ok anısına saygı duruşu yapılacak

TFFnin resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: FIFA kokartlı eski hakem ve Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Hilmi Ok'un vefatı nedeniyle; 15-17 Şubat 2020 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. İsteyen kulüpler de siyah kol bandı takarak sahaya çıkabilecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
MHK eski başkanlarından Hilmi Ok vefat etti

Hilmi Ok anısına saygı duruşu yapılacak

Arsenal'dan Liverpool karşında geri dönüş! 3-2...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Medipol Başakşehir'de gözler Avrupa'ya çevrildi

Medipol Başakşehir'de gözler Avrupa'ya çevrildi

Akhisarspor, Yılmaz Vural ile ilk galibiyetini Hatayspor deplasmanında aldı

Akhisarspor, Yılmaz Vural ile ilk galibiyetini Hatayspor deplasmanında aldı

Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Sıradaki Haber