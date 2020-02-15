Hilmi Ok anısına saygı duruşu yapılacak

TFFnin resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: FIFA kokartlı eski hakem ve Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Hilmi Ok'un vefatı nedeniyle; 15-17 Şubat 2020 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. İsteyen kulüpler de siyah kol bandı takarak sahaya çıkabilecek.