Hırvat taraftarlar FIFA'ya şikayet edildi

Arnavutluk'un İşkodra kentinde oynanan maç öncesi bazı Hırvat taraftarların, "Sırpları öldürün", "Sırbistan düşmanımızdır" şeklindeki sloganları Sırbistan basınında geniş yer aldı.

Sırbistan Futbol Federasyonu'nun da, taraftarların bu görüntülerini FIFA'ya gönderdiği ve gerekli cezanın verilmesini talep ettiği öğrenildi.

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takımımız'ın da bulunduğu I Grubu maçında Hırvatistan, Kosova'yı 6-0 mağlup etmişti.