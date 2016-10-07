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07.10.2016 - 16:55 | | DHA

Hırvat taraftarlar FIFA'ya şikayet edildi

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda dün akşam oynanan Kosova - Hırvatistan maçı öncesi bazı Hırvat taraftarların ırkçı slogan attığı görüntüler yayınlandı.

Hırvat taraftarlar FIFA'ya şikayet edildi
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Arnavutluk'un İşkodra kentinde oynanan maç öncesi bazı Hırvat taraftarların, "Sırpları öldürün", "Sırbistan düşmanımızdır" şeklindeki sloganları Sırbistan basınında geniş yer aldı.

Sırbistan Futbol Federasyonu'nun da, taraftarların bu görüntülerini FIFA'ya gönderdiği ve gerekli cezanın verilmesini talep ettiği öğrenildi.

Hırvat taraftarlar FIFAya şikayet edildi

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takımımız'ın da bulunduğu I Grubu maçında Hırvatistan, Kosova'yı 6-0 mağlup etmişti.

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