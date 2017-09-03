03.09.2017 - 15:28 | | AA
Hırvatistan 1 - 0 Kosova
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen Hırvatistan-Kosova karşılaşması bugün kaldığı yerden devam etti. Mücadeleyi Vida'nın 74. dakikadaki golüyle Hırvatistan kazandı.
Zagreb'de dün yoğun yağış nedeniyle 22. dakikada skor 0-0 iken ertelenen Hırvatistan-Kosova karşılaşması kaldığı yerden devam etti.
15:30 başlayan ve Maksimir Stadı'nda oynanan mücadelede ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Hırvatistan, aradığı golü 74. dakikada buldu. Sol kanattan serbest vuruş kazanan Hırvatistan'da, Luka Modric'in ceza sahasına ortasına iyi yükselen Domagoj Vida, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf ev sahibi Hırvatistan oldu.
Bu sonuçla puanını 16'ya çıkaran Hırvatistan, I Grubu'nda liderliğe yükseldi, Kosova ise 1 puanla son sırada kaldı.