Hırvatistan-Danimarka: 4-3

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Hırvatistan ile Danimarka tarihlerindeki 6. maçına çıktı. Nizhny

Novgorod Stadı'nda oynanacak mücadelede normal süre 1-1 eşitlikle sona erdi. Uzatma bölümünde eşitlik bozulmazken Hırvatistan, rakibini penaltılarla 4-3 mağlup etti. Bu sonuçla Hırvatistan, çeyrek finalde ev sahibi Rusya ile eşleşti.

Müsabakada Hırvatistan adına golü 4. dakikada Mario Mandzukic, Danimarka adına golü 1. dakikada Zanka kaydetti.

116. dakikada penaltı kaçırdı

Mücadelenin 115. dakikasında Hırvatistan'da Ante Rebic, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Kasper Schmeichel'ı çalımlayan Rebic, Zanka tarafından ceza sahası içinde düşürüldü. Hakem Nestor Pitana penaltı kararı verirken 116. dakikada Modric'in penaltısını kaleci Schmeichel çıkardı.

Penaltılarda üstünlük

Uzatmalarda eşitlik bozulmazken penaltı atışlarına geçildi. Hırvatistan'ın gollerini Andrej Kramaric, Modric, Rakitic attı. Josip Pivaric, Milan Badelj kaçırdı.

Danimarka'nın gollerini Simon Kjaer, Michael Krohn-Dehli attı. Lasse Schöne, Nicolai Jörgensen, Christian Eriksen kaçırdı.

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Stat: Nizhny Novgorod

Hakemler: Nestor Pitana, Hernan Maidana, Juan Pablo Belatti (Arjantin)

Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (Dk. 81 Pivaric), Rakitic, Brozovic (Dk. 71 Kovacic), Rebic, Modric, Perisic (Dk. 97 Kramaric), Mandzukic? (Dk. 108 Badelj)

Danimarka: Schmeichel, Knudsen, Kjaer, Mathias Jorgensen, Dalsgaard, Christensen (Dk. 46 Schöne), Delaney (Dk. 98 Krohn-Dehli), Eriksen, Yurary, Braithwaite (Dk. 106 Sisto), Cornelius (Dk. 66 Nicolai Jorgensen)

Goller: Dk. 1 Mathias Jorgensen (Danimarka), Dk. 4 Mandzukic (Hırvatistan)

Sarı kart: Dk. 115 Mathias Jorgensen (Danimarka)

MAÇTAN DAKİKALAR

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten son 16 turu maçında Hırvatistan, Danimarka'yı penaltı atışları sonucu 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.



Danimarka, karşılaşmanın ilk dakikasında öne geçti. Ceza sahasına doğru uzun kullanılan taç atışında, Hırvatistan savunmasının uzaklaştıramadığı top, Mathias Jorgensen'in önünde kaldı. Bu futbolcu, altıpastan vuruşuyla skoru 1-0 yaptı.



Hırvatistan'ın eşitliği sağlaması çok uzun sürmedi. 4'üncü dakikada sağ kanattan gelişen atakta Vrsaljko'nun pasını uzaklaştırmak isteyen Danimarkalı Dalsgaard, topa gelişigüzel vurdu. Takım arkadaşı Christensen'in yüzüne çarpan top, Mandzukic?'in önünde kaldı. Mandzukic de yakın mesafeden yaptığı vuruşla durumu 1-1'e getirdi.



Erken gelen goller sonrası takımların daha kontrollü bir oyun anlayışı sergilediği maçın normal süresi 1-1 bitti ve uzatma dakikalarına gidildi.



Rebic, 114. dakikada orta sahada topu kapan Modric'in ara pasıyla Danimarka savunmasının arkasına sarktı. Hırvatistan, Rebic'in kaleci Schmeichel'ı geçtikten sonra Mathias Jorgensen tarafından ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Schmeichel, 116. dakikada topun başına geçen Modric'in şutunu kurtardı.



Uzatmalarda da 1-1'lik eşitlik bozulmayınca turu atlayan tarafı belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.



Penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Hırvatistan, çeyrek finalde ev sahibi Rusya ile eşleşti.



Eriksen, Schöne ve Nicolai Jorgensen'in vuruşlarını kurtaran Hırvatistan kalecisi Subasic, penaltı atışlarının kahramanı oldu.



Rusya ile Hırvatistan arasındaki çeyrek final maçı, 7 Temmuz Cumartesi günü Soçi'deki Fisht Stadı'nda oynanacak.