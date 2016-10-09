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09.10.2016 - 20:58 |

Hırvatistan dolu dizgin ilerliyor!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takımımızın yer aldığı I Grubu'nda Hırvatistan, deplasmanda Finlandiya'yı 1-0 mağlup etti.

Hırvatistan dolu dizgin ilerliyor!
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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takımımızın yer aldığı I Grubu'nda Hırvatistan, deplasmanda Finlandiya ile karşılaştı. Ratina Stadı'nda oynanan 3. hafta mücadelesini Hırvatistan 1-0'lık skorla kazandı.

Pozisyon açısından kısır geçen mücadelede Hırvatistan'a galibiyeti getiren gol, 18. dakikada Kramaric'in asistinde Mandzukic'ten geldi.

Bu skorun ardından Hırvatistan puanını 7 yaptı ve grupta liderliğini sürdürdü. Kosova ile bir beraberliği bulunan Finlandiya ise 1 puanda kaldı.

I Grubu'nun 12 Kasım'da oynanacak 4. hafta mücadelesinde Hırvatistan evinde İzlanda ile karşılaşacakken, Finlandiya ise deplasmanda Ukrayna'ya konuk olacak.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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