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10.11.2020 - 20:13 | | Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu İSTANBUL (İHA) -

Hırvatistan hazırlıklarını tamamladı

Hazırlık maçında Türkiye ile karşılaşacak olan Hırvatistan Milli Takımı, son antrenmanını maçın oynanacağı Vodafone Park'ta yaparak hazırlıklarını tamamladı.

Hırvatistan hazırlıklarını tamamladı
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Teknik Direktör Zlatko Dalic yönetiminde yapılan ve ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşen antrenman taktik ağırlıklı geçti. Basına açık bölümde pas çalışması ve ısınma hareketleri yapan futbolcular, basına kapalı bölümde ise Türkiye maçının taktiği üzerine çalıştı.

Teknik Direktör Zlatko Dalic, antrenmanın başında takımın yıldız ismi Modric ve Beşiktaş forması giyen Vida ile bir süre sohbet etti.

Hırvatistan hazırlıklarını tamamladı

A Milli Takım, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı
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