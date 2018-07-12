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12.07.2018 - 02:30 |

Hırvatistan için tarihi gece

Hırvatistan, İngiltere zaferiyle futbol tarihinin en görkemli gecesini yaşadı.

Hırvatistan için tarihi gece
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Hırvatistan - İngiltere maçından fotoğraflar
Hırvatistan - İngiltere maçından fotoğraflar
Hırvatistan - İngiltere maçından fotoğraflar
Hırvatistan - İngiltere maçından fotoğraflarHaberin Tüm Fotoğrafları

Hırvatistan, futbol tarihinin en görkemli gecesini yaşadı. Sadece 1998 Dünya Kupası’nda yarı final oynayan Hırvatistan, İngiltere karşısında uzatmalarda gülerek ilk kez finale kaldı. Zlatko Dalic ve takımı, 15 Temmuz Pazar günü finalde Fransa ile karşılaşacak.

Yine uzatma

Hırvatistan’ın Dünya Kupası’ndaki 3. eleme maçı da uzatmalara kaldı. Daha önce son 16 turu mücadelesinde Danimarka mücadelesi ve çeyrek finaldeki Rusya karşılaşmalarında da uzatmalara giden Hırvatistan, yarı finalde de İngiltere önünde 90 dakikada maçı bitiremedi, 15’er dakikadan iki uzatma devresi oynadı. İngiltere de son 16 turundaki Kolombiya maçından sonra yarı finalde Hırvatistan’a karşı da uzatmalara gitti.

Coşkulu kutlama

Hırvatistan, Manduzkic’le golü bulduğu esnada adeta çılgınlar gibi sevindi. Foto muhabirleri bile yere devrilirken büyük bir kutlama oldu. Maç sonunda da bütün Hırvatistan takımı sahaya girerek, tribünlerle doyasıya bir kutlama yaptı.


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