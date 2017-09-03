Hırvatistan kazandı grup karıştı! İşte puan durumu...
2018 Danya Kupası Elemelerinde milli takımızla aynı grupta yer alan Hırvatistan, Kosova'yı 1-0 yenerek liderliğe yükseldi.
Dün başlayan ancak yoğun yağış nedeniyle ertelenen ve 22. dakikasından itibaren devam ettirilen maçta, Hırvatistan, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Vida'nın 74. dakikada attığı golle Kosova'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonucun ardından I Grubu'nda puan durumu ve milli takımımızın kalan maçları şöyle:
Takımlar O G B M A Y P
1.HIRVATİSTAN 7 5 1 1 12 5 16
2 UKRAYNA 7 4 2 1 11 5 14
3.İZLANDA 7 4 1 2 9 7 13
4.TÜRKİYE 7 3 2 2 11 8 11
5.FİNLANDİYA 7 1 1 5 3 10 4
6.KOSOVA 7 0 1 5 3 19 1
Maç programı:
5 Eylül: Hırvatistan
6 Ekim: İzlanda
9 Ekim: Finlandiya (D)
Hırvatistan'ın fikstürü
5 Eylül: Türkiye (D)
6 Ekim: Finlandiya
9 Ekim: Ukrayna (D)
İzlanda'nın kalan fikstürü
5 Eylül: Ukrayna
6 Ekim: Türkiye (D)
9 Ekim: Kosova
Ukrayna'nın kalan fikstürü:
5 Eylül: İzlanda (D)
6 Ekim: Kosova (D)
9 Ekim: Hırvatistan