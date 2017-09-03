Hırvatistan kazandı grup karıştı! İşte puan durumu...

Dün başlayan ancak yoğun yağış nedeniyle ertelenen ve 22. dakikasından itibaren devam ettirilen maçta, Hırvatistan, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Vida'nın 74. dakikada attığı golle Kosova'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonucun ardından I Grubu'nda puan durumu ve milli takımımızın kalan maçları şöyle:

Takımlar O G B M A Y P

1.HIRVATİSTAN 7 5 1 1 12 5 16

2 UKRAYNA 7 4 2 1 11 5 14

3.İZLANDA 7 4 1 2 9 7 13

4.TÜRKİYE 7 3 2 2 11 8 11

5.FİNLANDİYA 7 1 1 5 3 10 4

6.KOSOVA 7 0 1 5 3 19 1

Maç programı:

5 Eylül: Hırvatistan

6 Ekim: İzlanda

9 Ekim: Finlandiya (D)

Hırvatistan'ın fikstürü

5 Eylül: Türkiye (D)

6 Ekim: Finlandiya

9 Ekim: Ukrayna (D)

İzlanda'nın kalan fikstürü

5 Eylül: Ukrayna

6 Ekim: Türkiye (D)

9 Ekim: Kosova

Ukrayna'nın kalan fikstürü:

5 Eylül: İzlanda (D)

6 Ekim: Kosova (D)

9 Ekim: Hırvatistan