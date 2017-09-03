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03.09.2017 - 17:28 |

Hırvatistan kazandı grup karıştı! İşte puan durumu...

2018 Danya Kupası Elemelerinde milli takımızla aynı grupta yer alan Hırvatistan, Kosova'yı 1-0 yenerek liderliğe yükseldi.

Hırvatistan kazandı grup karıştı! İşte puan durumu...
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Dün başlayan ancak yoğun yağış nedeniyle ertelenen ve 22. dakikasından itibaren devam ettirilen maçta, Hırvatistan, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Vida'nın 74. dakikada attığı golle Kosova'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonucun ardından I Grubu'nda puan durumu ve milli takımımızın kalan maçları şöyle:

Takımlar O G B M A Y P

1.HIRVATİSTAN 7 5 1 1 12 5 16

2 UKRAYNA 7 4 2 1 11 5 14

3.İZLANDA 7 4 1 2 9 7 13

4.TÜRKİYE 7 3 2 2 11 8 11

5.FİNLANDİYA 7 1 1 5 3 10 4

6.KOSOVA 7 0 1 5 3 19 1

Maç programı:

5 Eylül: Hırvatistan

6 Ekim: İzlanda

9 Ekim: Finlandiya (D)

Hırvatistan'ın fikstürü

5 Eylül: Türkiye (D)

6 Ekim: Finlandiya

9 Ekim: Ukrayna (D)

İzlanda'nın kalan fikstürü

5 Eylül: Ukrayna

6 Ekim: Türkiye (D)

9 Ekim: Kosova

Ukrayna'nın kalan fikstürü:

5 Eylül: İzlanda (D)

6 Ekim: Kosova (D)

9 Ekim: Hırvatistan

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