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15.07.2018 - 15:03 |

Hırvatistan Milli Takımı, kahraman gibi karşılanacak

Dünya Kupası tarihinde ilk kez final oynama hakkı elde eden Hırvatistan, yarın ülkede kahramanlar gibi karşılanacak, tarihi başarı final sonucundan bağımsız olarak kutlanacak.

Hırvatistan Milli Takımı, kahraman gibi karşılanacak
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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

2018 Dünya Kupası’nda tarih yazan Hırvatistan’a görkemli bir karşılama töreni hazırlanıyor. Tarihinde ilk kez final oynamaya hak kazanan Hırvatistan, bu akşam Fransa’ya karşı finalde kaybetse dahi ülkede özel olarak karşılanacak.

Yapılan resmi bilgilendirmede, Hırvatistan Milli Takım kafilesinin yarın sabah 11.00’da Moskova’dan özel bir uçakla hareket edeceği ve 13.30’da başkent Zagreb’de olacağı belirtildi. Buna göre havalimanında kafileyi üstü açık bir otobüsün karşılayacağı vurgulandı.

Bunun yanında uçağın hem iniş anında hem de şehir turu sırasın Hırvatistan Hava Kuvvetleri’ne bağlı jetlerin sürekli olarak gök yüzünde akrobasi hareketleriyle görsel bir şov yapacağı dile getirildi. Bununla beraber Zagreb meydana kadar halk ile takım bir araya gelecek. Üstü açık otobüsün taraftarlarla beraber özel bir tur yapacağı aktarıldı.

Hırvatistan, Fransa’ya karşı kaybetse de kazansa da bu programın uygulanacağı ifade edildi.

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