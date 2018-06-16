Hırvatistan - Nijerya: 2-0

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan, Afrika temsilcisi Nijerya ile karşılaştı. Kaliningrad Stadı'nda oynanan mücadeleyi Hırvatistan 2-0 kazandı.

Müsabakada Hırvatistan'ın gollerini 32. dakikada Oghenekaro Etebo kendi kalesine ve 71. dakikada Luka Modric penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla Hırvatistan D grubuna lider başladı. Grubun ilk maçında ise Arjantin ile İzlanda 1-1 berabere kaldı.

Stat: Kaliningrad

Hakemler: Ricci Sandro, De Carvalho Emerson, Van Gasse Marcelo (Brezilya)

Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Modric, Rebic (Dk. 78 Kovacic), Kramaric (Dk. 60 Brozovic), Perisic, Mandzukic (Dk. 86 Pjaca)

Nijerya: Uzoho, Shehu, Balogun, Ekong, Idowu, Etebo, Ndidi, Moses, Mikel (Dk. 88 Nwankwo), Iwobi (Dk. 62 Ahmed Musa), Ighalo (Dk. 72 Iheanacho)

Goller: Dk. 32 Etebo (Kendi kalesine), Dk. 71 Modric (Penaltıdan) (Hırvatistan)

Sarı kartlar: Dk. 30 Rakitic, Dk. 89 Brozovic (Hırvatistan), Dk. 70 Ekong (Nijerya)

Hırvatistan'ın Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb).

Defans: Vedran Corluka (Lokomotiv Moskova), Domagoj Vida (Beşiktaş), Ivan Strinic (Sampdoria), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Duje Caleta-Car (Salzburg)

Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kovacic (Real Madrid), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozovic (Inter), Filip Bradaric (Rijeka)

Forvet: Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic (Inter), Nikola Kalinic (Milan), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Marko Pjaca (Schalke 04), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt)

Nijerya'nın Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Francis Uzoho (Deportivo La Coruna), Ikechukwu Ezenwa (Enyimba), Daniel Akpeyi (Chippa United)

Defans: William Troost-Ekong, Abdullahi Shehu (Bursaspor), Tyronne Ebuehi (ADO Den Haag), Elderson Echiejile (Cercle Brugge), Bryan Idowu (Amkar), Chidozie Awaziem (Nantes), Leon Balogun (Brighton & Hove Albion), Kenneth Omeruo (Chelsea/Kasımpaşa)

Orta saha: Mikel John Obi (Tianjin Teda), Ogenyi Onazi (Trabzonspor), Wilfred Ndidi (Leicester City), Oghenekaro Etebo (Las Palmas), John Ogu (Hapoel Beer Sheva), Joel Obi (Torino)

Forvet: Ahmed Musa (CSKA Moskova), Kelechi Iheanacho (Leicester City), Victor Moses (Chelsea), Odion Ighalo (Changchun Yatai), Alex Iwobi (Arsenal), Simeon Nwankwo (Crotone)

MAÇTAN DAKİKALAR

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu mücadelesinde Hırvatistan, Nijerya'yı 2-0 mağlup etti.



14. dakikada gelişen atakta Mandzukic, ceza yayı üzerindeki Perisic'in önüne yerden pasını gönderdi. Perisic'in gelişine sert şutunda, top az farkla üstten auta gitti.



32. dakikada Hırvatistan öne geçti. Sağ kanattan kullanılan kornerde, ön direkte aşırtılan topa Mandzukic uçarak kafayı vurdu, arka direkte bekleyen Etebo'ya çarpan top filelerle buluştu: 1-0.



39. dakikada sol kanattan Rakitic'in yaptığı ortaya ceza sahası içinde Kramaric kafayı vurdu, top üst ağlara çarparak auta çıktı.



71. dakikada Hırvatistan farkı 2'ye çıkardı. Hakem Ricci Sandro, Ekong ile Mandzukic'in girdiği ikili mücadele sonrasında Hırvatistan lehine penaltı kararını verdi. Penaltıyı kullanan Modric, topu ve kaleci Uzoho'yu ayrı köşelere gönderdi: 2-0.



Mücadele, Hırvatistan'ın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.