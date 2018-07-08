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08.07.2018 - 16:13 | | ZAGREB (AA)

Hırvatistan zafer sarhoşu

Hırvat medyası çeyrek final zaferine geniş yer verdi. Gol: "Sırada İngiltere var. Hırvatistan, dünya şampiyonu olmaya hazır."

Hırvatistan zafer sarhoşu
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Hırvatistan Milli Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesi ülke medyasında geniş yer buldu.

Balkan ülkesi Hırvatistan'ın, ev sahibi Rusya'yı penaltı atışları sonucunda saf dışı bırakarak 1998 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez yarı finale yükselmesi ülke genelinde büyük coşkuyla kutlandı.

Hırvatistan'ın önemli spor sitelerinden Gol, "Tüm ülkede çılgın kutlamalar" başlığını kullandığı haberinde, ülkenin dört bir yanındaki galibiyet coşkusunu okurlarıyla buluşturdu.

Hırvat taraftarların yarı finali pencereden koltuk atarak kutladığına yer veren "Gol", "Sırada İngiltere var. Hırvatistan, dünya şampiyonu olmaya hazır." yorumunu yaptı.

Haber sitesi Jutarnji, "Messi ve Ronaldo'nun devri sona erdi. Modric ikisini tahttan edecek futbolcu olabilir mi?" ifadelerini kullandığı haberinde, milli takım teknik direktörü Zlatko Dalic ve futbolcuların yarı final coşkusuna "büyük festival" olarak niteledi.

Vecernji gazetesi ise yarı final haberini "Hırvatlar imkansızı başardı." başlığıyla verdi.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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