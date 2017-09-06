Hırvatistan'da gündem Türkiye mağlubiyeti

Emre Topaloğlu - Skorer Dış Haberler

Dünya Kupası Elemeleri I Grubunda oynanan maçta dün akşam Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 geçtiğimiz Hırvatistan medyasında gündem Türkiye'den alınan mağlubiyet.

Takım Modric'e ayak uyduramadı

Hırvat medyasında yer alan haberlerde Modric'in performansı övülürken, takımın Real Madridli yıldıza ayak uyduramadığından bahsedildi. Kalesinde son 8 maçında 12 gol gören Hırvatlar'da kaleci performansı da sorgulanırken Kiev'de oynanacak Ukrayna maçı final olarak görülüyor.

'İnter'den zorla gönderilen Caner Erkin...'

Ayrıca Hırvatlar, Türkiye'nin dün akşamki kadrosunda Ukrayna maçındaki ilk 11'inden 7 farklı oyuncunun sahaya çıkmasına değindi. Özellikle defans hattına vurgu yapan Hırvat medyası, bu bölgenin tamamen değiştiğine dikkat çekerken asıl görev yeri sağ bek olmayan ve Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kaan Ayhan'a, henüz bu sezon kulübü olan Freiburg'ta forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü'ye değinildi.

Bunun yanında sol bekte oynayan Caner Erkin'in de geçen sezon İnter'den zorla gönderildiği yazıldı.

Kadro karşılaştırması

Türkiye'nin defans hattının zayıf olduğu yazılırken, Hırvat kadrosunun Real Madrid, İnter, Milan, Juventus gibi dünya devi takımlarda forma giyen yıldızlardan kurulduğu ve alınan mağlubiyetin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Hırvatlar ayrıca milli takımı bırakıp geri dönen Arda Turan ve 36 yaşındaki Emre Belözoğlu'ndan da bahsederek Türkiye kadrosunun zor durumda olduğunu yazdı.

FIFA: Türkiye tekrar ümitlendi

FIFA'nın resmi internet siteside Türkiye-Hırvatistan maçına yer ayırdı. FIFA, Milli Takımın galibiyetenin ardından "Türkiye tekrar ümitlendi" manşetini attı.