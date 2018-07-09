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09.07.2018 - 17:00 |

Hırvatistan'da Vukojevic gitti, Vida kaldı

Hırvatistan Futbol Federasyonu, ‘Ukrayna’ destekçisi video için Domagoj Vida’ya dokunmadı, teknik ekipten Vukojevic’in görevine son verdi.

Hırvatistan'da Vukojevic gitti, Vida kaldı
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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Domagoj Vida ile birlikte Rusya maçının ardından video çeken Hırvatistan teknik heyetinden Ognjen Vukojevic’in görevine son verildi.

İki isim yarı finale kaldıkları karşılaşmanın ardından Ukrayna destekçisi sözler sarf etmiş, bunların siyasi içerikli olduğu gerekçesiyle FIFA tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Vida, “Bu zafer Ukrayna için” sözlerini sarfederken, sonrasında “Galibiyet Hırvatistan için. Politika yok. Şaka var. Dinamo Kiev’de oynadığı için Ukrayna’da arkadaşlarım var. Rus halkını seviyorum. Sadece bir şakaydı” ifadelerini kullanmış, FIFA sadece uyarı cezasıyla yetinmişti.

Domagoj Vida’ya dokunmayan Hırvatistan Futbol Federasyonu, Vukojevic’e ise acımadı. Vukojevic’in milli takımındaki görevine son verilerek ülkesine gönderildiği belirtildi.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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