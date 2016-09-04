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04.09.2016 - 22:56 | | ZAGREB (AA)

Hırvatistan'ın muhtemel 11'i!

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hırvatistan'ın muhtemel 11'i!
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Hırvatistan A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın (5 Eylül Pazartesi) Türkiye ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Maksimir Stadı'nda teknik direktör Ante Cacic yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Hırvat oyuncular, antrenmana ısınma hareketleri ve koşu ile başladı. Ardından top kapma çalışması ve taktik çalışma gerçekleştirildi.

Hırvatistan ile Türkiye arasındaki mücadele başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda oynanacak. Hırvatistan'ın cezası nedeniyle seyircisiz olacak karşılaşma TSİ 21:45'te başlayacak.

Muhtemel 11

Hırvatistan'ın Türkiye karşısında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor: Kalinic, Vrsaljko, Vida, Corluka, Strinic, Brozovic, Badelj, Modric, Rakitic, Perisic, Mandzukic.

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