Hırvatların umudu derbi!

ONUR DİNÇER

Hırvat basınına göre sarı-kırmızılılar kadro kalitesi ve güç açısından turun favorisi. Ancak Hajduk’un bu hafta maç yapmadan dinlenme fırsatı bulması, Galatasaray’ın ise üç günde bir sahaya çıkması yüzünden yorgunluk oluşabileceğine dikkat çekildi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas da Hırvat basınına verdiği röportajda derbinin önemine dikkat çekti, “Galatasaray, Hajduk’tan daha iyi bir takım ama Fenerbahçe maçı Hajduk için iyi bir fırsat” dedi.