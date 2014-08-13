Hoeness’in saati 3 TL

Almanya’nın unutulmaz futbolcularından, Bayern Münih’in eski menajeri Uli Hoeness, vergi kaçırdığı için girdiği Landsberg Hapishanesi’nde çalışmaya başladı.



Höness, 1.12 Euro (Yaklaşık 3 Lira 23 Kuruş) ücretle hapishanenin kıyafet dağıtım bölümünde sabah 09.00’dan 15.30’a kadar çalışıyor. Hoeness tutuklulara kıyafet, yatak malzemeleri, ayakkabı ve temizlik malzemeleri veriyor. Yeni gelenlere tek tip kıyafet de (Mavi pantalon, mavi gömlek, gri kazak) Hoeness’in çalıştığı birimden veriliyor.



Almanya’da tutuklular çalıştıkları her iki ay için bir gün erken salıverilme hakkı kazanıyor. Ziyaretçilerinin yaklaşık 10 kilogram verdiğini söylediği Hoeness, 3.5 yıl hapis cezası almıştı. Hoeness’in şartlı salıverilmesi hakkında Eylül’de karar çıkabilir.







