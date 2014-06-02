Hoeness, Landsberg Cezaevi'ne konuldu

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) kulüplerinden Bayern Münih'in eski başkanı Uli Hoeness, vergi kaçırmak suçundan çarptırıldığı 3 yıl 6 aylık hapis cezası nedeniyle cezaevine konuldu. Bavyera Adalet Bakanlığı ve Münih Savcılığı, Hoeness'in cezasını çekmek için Landesberg Cezaevi'ne girdiğini doğruladı.

Münih Eyalet Mahkemesi, 13 Mart'taki duruşmada, İsviçre'deki gizli banka hesabı üzerinden yaptığı işlemler sayesinde 28,46 milyon avro vergi kaçırdığı gerekçesiyle Hoeness'i 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme tarafından verilen karara itiraz etmeyen Hoeness, kararın ardından Bayern Münih Başkanlığı görevinden istifa emişti.

Hoeness, cezasının infaz edileceği Landsberg Cezaevi'nin basına tanıtılmasının ardından avukatları aracılığıyla kişisel haklarının ihlal edildiği ve can güvenliğinin tehlikeye sokulduğu gerekçesiyle başka bir cezaevine gönderilmesi talebinde bulunmuş ancak bu istek kabul edilmemişti.

Landsberg Cezaevi'nde tutukluların çalışmaları gerektiği ve günde ortalama 11,94 avro ücret aldığı, sosis fabrikası sahibi olan Hoeness'in de cezaevinin kasap bölümünde çalışabileceği ifade ediliyor.