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13.01.2014 - 16:02 | | BERLİN (AA)

Hoeness: Ribery'e komplo yapılıyor

Bayern Münih'in kulüp başkanı Hoeness, Ribery'e karşı komplo düzenlendiğine inanıyor.

Hoeness: Ribery'e komplo yapılıyor
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Bayern Münih Kulübü Başkanı Uli Hoeness, FIFA Altın Top yarışmasında aday olan Fransız futbolcu Franck Ribery'ye bu ödülün verilmeyeceğini savundu.

Hoeness, özel televizyon kanalı Sport 1'e yaptığı açıklamada, Ribery'nin Altın Top yarışmasını kazanamayacağını iddia ederek, Bayern Münih'in her şeyi kazanmasının bazı insanların politikasına uymadığını ileri sürdü.

Ribery'ye bir komplo yapıldığına inanan Hoeness, ''Bazı insanlar bir şey yaptığı için Ribery'nin kazanacağını sanmıyorum'' dedi. FIFA'nın Altın Top Ödülü için oy kullanma süresinin uzatılmasını eleştiren Hoeness, bu sürenin uzatılmasının kendisini rahatsız ettiğini ve bunun hangi sebeple yapıldığını bugüne kadar bilmediğini kaydetti.

Daha önce yaptığı bir açıklamada da Hoeness, bu seçimde hile olduğunu hissettiğini ve bunu anlayışla karşılamayacağını belirtmişti. Hoeness, Ribery kadar istikrarlı ve daha iyi oynayan başka bir oyuncunun olmadığını ifade etmişti.

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