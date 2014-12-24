Hoeness'in liyakat madalyasını hükumet geri istemiş

Vergi kaçakçılığı suçuyla hapiste yatmakta olan Bayern Münih'in eski başkanı Uli Hoeness'in Bavyera Liyakat Madalyası'nın geçtiğimiz günlerde açıklandığı gibi kendisinin geri vermediği, aksine hükumet tarafından geri talep edildiği ortaya çıktı.

Hoeness, geçtiğimiz günlerde 2007 yılında aldığı Bavyera Liyakat Madalyası'nı hükümete geri iade etmişti. Süddeutsche gazetesinin hükumete yakın güvenlinir kaynaklara dayanarak verdiği haberde, Hoeness'in madalyayı kendisinin iade ettiği lanse edildiği, ama iade talebinin Başbakan Horst Seehofer'in talimatıyla yapıldığı yer aldı. İade talebi nedeni olarak yönetmelik gereği hapse girenlerin madalyalarını iade etme zorunluluğu olduğu gösterildi. Hoeness'in avukatı Michael Nesselhauf, madalyanın Hoeness'in eşi tarafından bizzat başbakanlığa getirilerek iade edildiğini teyit etti.

En fazla toplam 2 bin kişiye verilecek olan eyaletin en yüksek madalyası, şimdiye kadar bin 717 kişiye verilmişti. Geçtiğimiz yıl Başbakan Horst Seehofer tarafından Türk gazeteci Orhan Tinengin'e de Bavyera Liyakat Madalyası verilmişti. 79 yaşındaki Tinengin bu madalyaya sahip ilk ve tek Türk kökenli olarak biliniyor.

Öte yandan Hoeness'e Noeli evinde geçirmesi için izin verildi. Yedi ay sonra ilk kez evinde yatacak olan Hoeness, yeni yılda gündüzleri Bayern Münih'in genç takımı için çalışacak.