Hoeness'ten cezaevi değişikliği talebi

Almanya'da vergi kaçırmak suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness'in, cezasının infaz edileceği cezaevinin değiştirilmesini istediği bildirildi.

Focus dergisinin haberine göre, eski Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness'in avukatları, müvekkillerinin hapis cezasını Landsberg Cezaevi'ne çekmek istemediğini belirterek, Münih Savcılığına cezaevinin değiştirilmesi talebinde bulundu.

Savcılığa sunulan itiraz dilekçesinde, Landsberg Cezaevi'nin basına tanıtılmasına da tepki gösteren Honess'in, cezaevinin basına tanıtılmasıyla kişisel haklarının ihlal edildiğini ve güvenliğinin tehlikeye sokulduğunu düşündüğü kaydedildi. Hoeness'in itirazının kabul edilmesi durumunda cezasını 2008 yılında açılan Landshut Cezaevi'nde çekmesinin söz konusu olabileceği belirtildi.

Landhut Cezaevi'nde mahkumların tek hücreli odalarda kaldığı, tuvaletin odaların dışında olduğu belirtildi. Cezaevinde ayrıca konforlu yatakların, fitness salonu ve büyük bir kütüphanenin olduğu ifade edildi. Hoeness'in avukatlarının itirazının karara bağlanmasına kadar cezanın infazının ertelenmesi talebinde bulunulduğu kaydedildi.

Landsberg Cezaevi, Hoeness'in hapis cezasına çarptırılmasının ardından basın mensuplarına tanıtılmış, yaklaşık 157 gazeteci Hoeness'in kalacağı cezaevini görme imkanı bulmuştu. Münih Eyalet Mahkemesi, İsviçre'deki gizli banka hesabı üzerinden yaptığı işlemler sayesinde 28,46 milyon euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle Hoeness'i 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Hoeness, hakkında verilen hapis cezasının ardından Bayern Münih Başkanlığı ve İcra Kurulu Başkanlığı görevlerinden istifa etmişti.