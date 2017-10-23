Hoffenheim bir puana razı oldu

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Hoffenheim, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı.



Bundesliga'nın 9. haftasında Hoffenheim, Volkswagen Arena'da Wolfsburg'a konuk oldu.



Türk asıllı Alman milli futbolcu Kerem Demirbay, 73. dakikada penaltıdan attığı golle Hoffenheim'ı 1-0 öne geçirdi. Wolfsburg, 90. dakikada Felix Uduokhai'nin bulduğu golle 1-1'lik eşitliği yakaladı ve mücadele bu skorla sona erdi.



Milli futbolcu Yunus Mallı'nın 57. dakikada oyuna dahil olduğu Wolfsburg'da Maxi Arnold, 11. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.



Bu sonuçla puanını 16 yapan Hoffenheim, 4. sıraya yerleşti. Wolfsburg ise 9 puanla 14. sırada yer aldı.