17.10.2020 - 19:20 |
Hoffenheim-Borussia Dortmunund: 0-1
Bundesliga'nın 4. hafta mücadelesinde Dortmund, Hoffenheim'ı 1-0 ile geçti ve 8 yıl sonra deplasmanda kazandı.
Dortmund'a galibiyeti getiren gol, 76. dakikada Marco Reus'tan geldi. 64. dakikada oyuna dahil olan Reus, takımına 3 puanı armağan etmiş oldu.
Dortmund, 2012'den sonra bir ilki gerçekleştirdi ve 8 yıl sonra Hoffenheim deplasmanında kazandı.
Bu sonucun ardından Dortmund, puanını 9'a çıkarırken, Hoffenheim üst üste 2. mağlubiyetinin ardından 6 puanda kaldı.
Bundesliga'nın 5. haftasında Dortmund evinde Schalke ike Ruhr derbisine çıkacakken, Hoffenheim ise Werder Bremen deplasmanına konuk olacak.