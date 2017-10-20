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20.10.2017 - 14:37 |

Hoffenheim-Medipol Başakşehir maçı Alman basınında

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Hoffenheim'ın konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-1 mağlup etmesi, Alman basınında geniş yer buldu.

Hoffenheim-Medipol Başakşehir maçı Alman basınında
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UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Hoffenheim'ın konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-1 mağlup etmesi, Alman basınında geniş yer buldu.

Bild gazetesi, "Hoffenheim için tarihi akşam" başlığıyla verdiği haberde, Medipol Başakşehir'i yenen Hoffenheim'ın, Avrupa kupalarında çıktığı 5 maçta ilk galibiyetini elde ettiğini hatırlattı.

"Hoffenheim tarih yazdı" manşetini kullanan Kicker dergisi, mavi-beyazlı kulübün uluslararası arenada ilk zaferini elde ettiği karşılaşmanın, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon mücadele eden Alman kulüplerinin de kazandığı ilk 3 puan olduğunu vurguladı.

"Hoffenheim Alman onurunu kurtardı" başlığıyla haberi okurlarına sunan Sport1 internet sitesi ise, Hoffenheim'in 3-1'lik galibiyetle üst tura çıkma şansını koruduğunu belirtti.

"Avrupa'da ilk zafer" başlığını atan Spiegel dergisi de elde edilen 3 puanın, Hoffenheim'in moral kazanması açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

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