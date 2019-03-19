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19.03.2019 - 16:04 |

Hoffenheim'da Alfred Schreuder dönemi

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, teknik direktörlük görevine 1 Temmuz 2019'dan itibaren Ajax'ın yardımcı antrenörü Alfred Schreuder'in getirildiğini açıkladı.

Hoffenheim'da Alfred Schreuder dönemi
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Skorer - Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Mavi beyazlı takım 1 Temmuz 2019'dan itibaren takımın başına Ajax'ın yardımcı antrenörü Alfred Schreuder'in getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Hollandalı Schreuder'le 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ekim 2015'ten Ocak 2018'e kadar Julian Nagelsmann'ın yardımcısı olarak Hoffenheim'da görev yapan 46 yaşındaki futbol adamı, 5 Ocak 2018'den bu yana Ajax'ta yardımcı antrenörlük görevinde bulunuyordu.

Kariyerindeki ilk teknik direktörlük deneyimini Hollanda'nın Twente takımında yaşayan Schreuder'in Almanya macerasında nasıl bir karşılık alacağı da şimdiden taraftarların merak ettiği konuların başında gelmeye başladı.

26 haftası geride kalan Bundesliga'da Hoffenheim, Nagelsmann yönetiminde topladığı 38 puanla 9. sırada yer alıyor.

Nagelsmann Leipzig'e

Genç teknik direktör Nagelsmann ise 1 Temmuz 2019'dan itibaren bir başka Alman takımı RB Leipzig'in başına geçecek.

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