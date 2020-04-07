Hollanda Federasyonu'ndan 11 milyon euro bağış

Hollanda Futbol Federasyonu, corona virüs nedeniyle yeni bir bağış kampanyası başlattı. Bu doğrultuda hem alt ligler hem de amatör kulüpler için bir fon sağlanacağı duyuruldu.

Hemen akabinde de Hollanda Milli Takımı yıldızları harekete geçti. Ülke basınında yer alan haberlere göre; Hollanda Milli Takım futbolcuları ve teknik heyeti aralarında 11 milyon euro bağış topladı.

Konuyla alakalı bir mesaj yayınlayan Liverpool ve Hollanda Milli Takımı'nın başarılı stoperi Van Dijk; "Çok güzel statlarda, çok iyi şartlarda futbolculuk yapıyoruz. Çok iyi imkanlara sahibiz. Ama hiçbirimiz geldiğimiz yeri unutamayız özellikle bu zor günlerde. Şu anda amatör küme takımlarının bize ve yardıma ihtiyacı var" dedi.

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