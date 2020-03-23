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23.03.2020 - 11:13 |

Hollanda Federasyonu'ndan 'corona' kararı

Hollanda liginde bu senenin şampiyonu olmayacak. Avrupa kupaları için mevcut sıralama esas alınacak. Küme düşme kaldırılıp, ligdeki takım sayısı artacak.

Hollanda Federasyonu'ndan 'corona' kararı
Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Corona virüsü nedeniyle Avrupa'da ligler birer birer ertelenirken, ertelemeler sonrası futbolun devam edip etmeyeceği ise büyük merak konusu oluyor.

Salgın yüzünden yeni ertelemelerin gelmesi olası gözükürken, bu durumda futbol sezonlarının tamamlanamayacak olması nedeniyle her lig buna yönelik yol haritalarını belirlemeye başlamış durumda.

Haziran'a kadar oynanamazsa
Hollanda ligi de acil eylem planını oluşturdu. 30 Haziran'a kadar maçlar oynanamazsa bu senenin şampiyonu olmayacak. Ligdeki mevcut sıralama şampiyonu belirlemeyecek ama Avrupa kupalarına katılım için esas olacak. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne takımlar, bu sıralama esas alınarak iştirak edecekler.

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18 takımdan 20 takıma çıkacak
Küme düşme de olmayacak ama yükselme olacak. İkinci ligde şu an ilk iki sıraki takımın çıkmasıyla 18 takımlı Hollanda birinci ligi, seneye 20 takımlı bir şekilde oynanacak. İkinci ligde ilk iki sıradaki Cambuur ile De Graafschap, halihazırda rakipleriyle aralarındaki farkı açmış bulunuyordu.

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