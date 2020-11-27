Hollanda - Ä°sveÃ§: 78-76

Hollanda - Ä°sveç: 78-76
FIBA 2022 Erkekler Avrupa Basketbol ÅžampiyonasÄ± Elemeleri D Grubu 3. hafta maÃ§Ä±nda Hollanda, Ä°sveÃ§'i 78-76 maÄŸlup etti.Â
FIBA 2022 Erkekler Avrupa Basketbol ÅžampiyonasÄ± Elemeleri D Grubu 3. hafta maÃ§Ä±nda Hollanda, Ä°sveÃ§'i 78-76 maÄŸlup etti.Â
Bu sonuÃ§la Hollanda, grupta ikinci galibiyetini aldÄ±. Ä°sveÃ§ ise ikinci maÄŸlubiyetini yaÅŸadÄ±.Â
Grubun 4. haftasÄ±nda Hollanda, 29 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ TÃ¼rkiye ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Ä°sveÃ§ ise aynÄ± gÃ¼n HÄ±rvatistan ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
Salon: Sinan ErdemÂ
Hakemler: Tanel Suslov (Estonya), Sergei Beliakov (Rusya), Paulo Marques (Portekiz)Â
Hollanda: Kherrazi, Williams 5, De Jong 9, Kloof 13, Van Zegeren 5, Hammink 12, Franke 22, Van der Mars, Kok 9, Nzekwesi, De Vries 3Â
Ä°sveÃ§: Andersson 2, Borg 13, Massamba, Spires 10, Czerapowicz 21, Lofberg 16, Lindqvist 5, Pantzar 7, Ramstedt 2Â
1. Periyot: 15-18
Devre: 38-42Â
3. Periyot: 56-54Â
BeÅŸ faulle Ã§Ä±kan: 39.58 Czerapowicz (Ä°sveÃ§)