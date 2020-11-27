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27.11.2020 - 20:31 | | AA

Hollanda - Ä°sveç: 78-76

FIBA 2022 Erkekler Avrupa Basketbol ÅžampiyonasÄ± Elemeleri D Grubu 3. hafta maÃ§Ä±nda Hollanda, Ä°sveÃ§'i 78-76 maÄŸlup etti.Â

Hollanda - Ä°sveç: 78-76
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FIBA 2022 Erkekler Avrupa Basketbol ÅžampiyonasÄ± Elemeleri D Grubu 3. hafta maÃ§Ä±nda Hollanda, Ä°sveÃ§'i 78-76 maÄŸlup etti.Â 

Bu sonuÃ§la Hollanda, grupta ikinci galibiyetini aldÄ±. Ä°sveÃ§ ise ikinci maÄŸlubiyetini yaÅŸadÄ±.Â 

Grubun 4. haftasÄ±nda Hollanda, 29 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ TÃ¼rkiye ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Ä°sveÃ§ ise aynÄ± gÃ¼n HÄ±rvatistan ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

Hollanda - Ä°sveÃ§: 78-76

Salon: Sinan ErdemÂ 

Hakemler: Tanel Suslov (Estonya), Sergei Beliakov (Rusya), Paulo Marques (Portekiz)Â 

Hollanda: Kherrazi, Williams 5, De Jong 9, Kloof 13, Van Zegeren 5, Hammink 12, Franke 22, Van der Mars, Kok 9, Nzekwesi, De Vries 3Â 

Ä°sveÃ§: Andersson 2, Borg 13, Massamba, Spires 10, Czerapowicz 21, Lofberg 16, Lindqvist 5, Pantzar 7, Ramstedt 2Â 

1. Periyot: 15-18

Devre: 38-42Â 

3. Periyot: 56-54Â 

BeÅŸ faulle Ã§Ä±kan: 39.58 Czerapowicz (Ä°sveÃ§)

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