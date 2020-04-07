Hollanda play-off sistemiyle sezonu tamamlıyor! Bir ilk...

Hollanda futbol federasyonu ile kulüpler arasında bugün video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda ligin kaderi belli oldu. Belçika'nın ardından sezonu tescil eden 2. lig olacağı belirtilen ülkede federasyon bunu istemediğini deklare etti. Toplantıda Ajax, PSV ve AZ Alkmaar Kulüpleri konuyla ilgili itirazlarına karşın, devam kararı çıktı ve yeni takvim açıklandı.

Tek ayaklı maçta üstte olan ev sahibi

Federasyonun takvimine göre takımlar mayıs ortasında idmanlara başlayacak, ligin startı haziranda verilecek temmuz sonuna kadar sezon tamamlanacak. Sezonun kalan bölümü play off sistemiyle tamamlanacak. Maçlar seyircisiz olacak ancak rövanşlı değil tek ayak şeklinde gerçekleştirilecek. Tek ayaklı maçlara, sıralamada üstte olan takım ev sahipliği yapacak.

Eksik maçlar tamamlanıp, play-off'a geçilecek

Ancak ligde maçlar, corona virüsü nedeniyle ertelendiğinde oynadıkları maç sayısı diğerlerinden eksik kalan takımların bunları tamamlamasına öncelik verilecek. Buna göre haziran ortasında AZ - Feyenoord ve Utrecht - Ajax karşılaşmalarının oynanmasından sonra, 19-20-21 haziran oynanacak maçlarla ligin startı yeniden verilecek.

Yeni sezona sadece iki-üç hafta hazırlık

Feyenoord-Utrecht kupa finali de uygun görülen bir aralıkta oynatılacak ve temmuz sonu itibariyle 2019-20 sezonu da sona erdirilecek. Yeni sezon Ağustos sonunda başlayacak, eski ile yeni arasında takımların çok az bir boş süresi kalacak. Yeni sezon hazırlıklarının 2-3 haftaya sıkışması bekleniyor.

Ligden düşme kararı sonraya bırakıldı

Öte yandan ligden düşme ile ilgili play-out yapılıp yapılmayacağına sonradan karar verilecek. Alınan kararların ülkedeki siyasi yönetimin onaylamasının ardından resmiyete kavuşacağı vurgulandı.