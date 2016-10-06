Hollanda, Robben'siz sahaya çıkacak

Milli takım formasını 88 kez giyen Bayern Münihli futbolcunun, kaburgasındaki zedelenme nedeniyle Belarus ve Fransa'ya karşı oynayamayacağı bildirildi.

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Danny Blind, 32 yaşındaki oyuncuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sabah Arjen ile konuştum. Maça hazır değil ve bizimle gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Hollanda, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'ndaki ilk maçında İsveç ile 1-1 berabere kalmıştı.