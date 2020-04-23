Hollanda'dan şok başvuru! Lig iptali...

UEFA'nın 55 üye ülke federasyonuyla yaptığı toplantının ardından açıkladığı 'özel durumlar'da liglerin tescil edilebileceğine yönelik düşüncesi, Avrupa'da bir çok ülkede kıpırdanmalara neden oldu. Bu kararın hemen ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkedeki futbol maçlarının 1 Eylül'e dek oynanmayacağını açıklamasıyla bu ülkede işler karıştı.

Hollanda basınına göre başbakanının açıklamasının ardından Hollanda Futbol Federasyonu UEFA'ya başvurdu, durumun sezonu tamamlamasına elvermediğini iletti. UEFA'ya sezonu yarıda kesmek zorunda olduğunu bildirerek, bu yüzden kendisine onay vermesini istedi.

Hollanda'nın ülkedeki sezonu ya tamamen iptal edeceği ve geçersiz sayacağı, ya da mevcut sıralama üzerinden şampiyon ilan edeceği, bu iki seçeneğin hangisi olacağına yönelik düşünüldüğü belirtildi. Buna göre Avrupa kupalarına katılacak takımlarını da bu sıralamaya göre wgöndermek zorunda olacak federasyonun, UEFA'ya bu konuyu da ilettiği ve oradan gelecek geri dönüşü beklemeye başladığı ifade edildi.

İskoçya'da Celtic hazırlığı

UEFA'nın önceki toplantısının ardından yaptığı açıklamanın en çok ilgiyle karşılandığı ülkelerden bir tanesi İskoçya oldu. Belçika'nın ardından ligleri durduğu yerde tescil etme yönünde eğilimi olan bir diğer ülke olan İskoçya'nın medya organlarında gelişmeler "UEFA, Celtic'in şampiyon ilan edilmesine kapıyı açtı", "UEFA, Celtic'in şampiyonluğuna yol verdi" başlıklarıyla duyuruldu. İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'un, maçların seyircisiz bile oynanmasına karşı olduğunu açıkladığı hatırlatılırken, UEFA'nın duyurusunun, ligi tescil etmeye yönelik ülkedeki otoritelerin elini güçlendirdiğine dikkat çekildi.