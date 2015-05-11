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11.05.2015 - 15:49 | | KONYA (AA)

Hollandalılar, Torku Arena'ya hayran kaldı

Konya'da A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek Hollanda Milli Takımı'nın yetkilileri, incelemelerde bulunduğu Torku Arena Stadyumu'na övgüler yağdırdı.

Hollandalılar, Torku Arena'ya hayran kaldı
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Hollandalılar inanamadı! Torku Arena...
Hollandalılar inanamadı! Torku Arena...
Hollandalılar inanamadı! Torku Arena...
Hollandalılar inanamadı! Torku Arena...Haberin Tüm Fotoğrafları

2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 6 Eylül'de Konya'da A Milli Futbol Takımı ile mücadele edecek olan Hollanda Milli Takımı'nın yetkilileri, Konya Büyükşehir Belediyesi Torku Arena Stadyumu'nu inceledi.

Hollanda Milli Takım Menajeri Jorritsma Hans ve Seyahat Sorumlusu Guido Zaal, Konya Torku Arena Stadyumu'na gelerek, Stadyum Müdürü Ahmet Eser'den bilgi aldı. Hollandalı ekip, saha zemininin yanı sıra soyunma odaları ve protokol tribününü gezdi.

Hollanda Milli Takım Menajeri Jorritsma Hans, yaptığı açıklamada, stadyumu çok beğendiğini vurgulayarak, "Böyle bir stadyum çoğu dünya ülkesinde yok. Muhteşem ve büyüleyici bir stadyum. Hemen hemen her yönüyle harika. Gurur duyulacak bir stat" dedi.

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