Hollandalılar, Torku Arena'ya hayran kaldı

2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 6 Eylül'de Konya'da A Milli Futbol Takımı ile mücadele edecek olan Hollanda Milli Takımı'nın yetkilileri, Konya Büyükşehir Belediyesi Torku Arena Stadyumu'nu inceledi.

Hollanda Milli Takım Menajeri Jorritsma Hans ve Seyahat Sorumlusu Guido Zaal, Konya Torku Arena Stadyumu'na gelerek, Stadyum Müdürü Ahmet Eser'den bilgi aldı. Hollandalı ekip, saha zemininin yanı sıra soyunma odaları ve protokol tribününü gezdi.

Hollanda Milli Takım Menajeri Jorritsma Hans, yaptığı açıklamada, stadyumu çok beğendiğini vurgulayarak, "Böyle bir stadyum çoğu dünya ülkesinde yok. Muhteşem ve büyüleyici bir stadyum. Hemen hemen her yönüyle harika. Gurur duyulacak bir stat" dedi.