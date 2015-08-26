Holmen kaza geçirdi! Şoka girdi...

Kazayı yara almadan atlatan yıldız futbolcu kaza sonrası kulüp yetkililerini arayarak yardım istedi.



Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Dedeman Kavşağı'nda meydana geldi.

İddiaya göre Torku Konyaspor'un Fenerbahçe'den 1 yıllığına kadrosuna kattığı İsveçli futbolcu Samuel Holmen antrenman çıkışı 42 EHZ 13 plakalı otomobili ile evine giderken döner kavşakta önünde seyreden Veysel Erdemir idaresindeki 42 DNP 13 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı.

Samule Holmen kazayı yara almadan atlatırken uzun süre otomobilinden inmedi. Olayın şokunu üzerinden atamayan başarılı futbolcu kulüp yetkililerini arayarak yardım istedi.



TWITTER HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Kaza sonrası resmi twitter hesabından açıklama yapan Holmen, "Antrenmandan eve dönerken ufak bir trafik kazası geçirdim. Yaralanan yok. Herhangi bir hasarda yok." açıklamasında bulundu.